Denise, il legale della mamma rischia il procedimento disciplinare: mai compiuto reati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Assicura di non aver mai compiuto reati il penalista Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa l’1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, e per il quale l’Associazione Nazionale Magistrati ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di valutare un procedimento disciplinare in particolare in ragione di un’intercettazione. “Ho appreso la notizia stamani dalla stampa. Solo alle 13.21 mi è arrivata la Pec del Consiglio dell’Ordine con la richiesta dell’Anm. A loro era stata trasmessa alle 11.07, poco dopo, alle 11.20, è uscita sulla stampa… – ragiona l’avvocato Giacomo Frazzitta dopo la notizia della richiesta, inviata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala, da parte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Assicura di non aver maiil penalista Giacomo Frazzitta,di Piera Maggio, lapiccola, scomparsa l’1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, e per il quale l’Associazione Nazionale Magistrati ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di valutare unin particolare in ragione di un’intercettazione. “Ho appreso la notizia stamani dalla stampa. Solo alle 13.21 mi è arrivata la Pec del Consiglio dell’Ordine con la richiesta dell’Anm. A loro era stata trasmessa alle 11.07, poco dopo, alle 11.20, è uscita sulla stampa… – ragiona l’avvocato Giacomo Frazzitta dopo la notiziarichiesta, inviata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala, da parte ...

Advertising

SecolodItalia1 : Denise, il legale della mamma rischia il procedimento disciplinare: mai compiuto reati - corrmezzogiorno : #Palermo Denise, rischio procedimento disciplinare per il legale Frazzitta - DanielaNocenti1 : @elena_music7 @pacollibehgjet Probabilmente quindi, se non si attivava la procura della repubblica, si poteva veros… - NeveAmica : RT @MissingDeniseMp: ?? Denise: il legale e la mamma, non è Olesya #News #Ansa #DenisePipitone #Missing #Rapita #scomparsa #Italia #Mazarade… -