Delega fiscale, Gelmini: “Questo governo non metterà le mani nelle tasche degli italiani” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “Facciamo chiarezza. Questo governo non metterà le mani nelle tasche degli italiani, ma prenderemo per mano famiglie e imprese per uscire dalla crisi. Con la legge Delega sulla riforma fiscale supereremo gradualmente l’Irap, diminuiremo l’Irpef sul ceto medio, taglieremo le tasse sul lavoro e non ci saranno aumenti sulla casa. Basta fake news. È la direzione giusta”. E’ quanto afferma la ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini (foto), in merito alla Delega fiscale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “Facciamo chiarezza.nonle, ma prenderemo per mano famiglie e imprese per uscire dalla crisi. Con la leggesulla riformasupereremo gradualmente l’Irap, diminuiremo l’Irpef sul ceto medio, taglieremo le tasse sul lavoro e non ci saranno aumenti sulla casa. Basta fake news. È la direzione giusta”. E’ quanto afferma la ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella(foto), in merito alla. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

elio_vito : Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come… - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - pigidimitri : RT @gspazianitesta: La Stampa dice che il Presidente del Consiglio inserirà nella delega fiscale la revisione degli estimi catastali. Chis… - mannersmaketh10 : RT @dottorbarbieri: CORREVA L'ANNO 2012 Immagino vi ricordiate come andrò allora con la #DELEGAFISCALE -