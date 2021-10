De Napoli: 'Squadra importante con la qualità per vincere, credo nel lavoro di Spalletti' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'ex calciatore campione d'Italia con il Napoli Nando De Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'La Squadra è importante ed ha la qualità per vincere, stavolta. La mia unica perplessità è rappresentata dalla Coppa d'Africa. Perdere tre giocatori come Koulibaly, Anguissa e ... Leggi su 100x100napoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'ex calciatore campione d'Italia con ilNando De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'Laed ha laper, stavolta. La mia unica perplessità è rappresentata dalla Coppa d'Africa. Perdere tre giocatori come Koulibaly, Anguissa e ...

Advertising

CB_Ignoranza : Unica squadra a punteggio pieno tra Serie A, Liga, Premier, Bundes e Ligue 1. 18 gol fatti, solo 3 subiti e 7 su 7.… - GiTufano69 : @DaniloFarina14 ... il più grande in squadra. Però vedi, non basta. Napoli e il Sud non hanno lo stesso substrato i… - infoitsport : IL DATO - Il Napoli di Spalletti è la nona squadra a fare 7 vittorie su 7 partite in Serie A - 100x100Napoli : De Napoli: “Squadra importante con la qualità per vincere, credo nel lavoro di Spalletti” - calcioline : #Napoli : #Spalletti ha portato la sua esperienza e ora la squadra gira a mille!!!!! #SerieA comandata dai campani… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Squadra De Napoli: 'Squadra importante con la qualità per vincere, credo nel lavoro di Spalletti' L'ex calciatore campione d'Italia con il Napoli Nando De Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'La squadra è importante ed ha la qualità per vincere, stavolta. La mia unica perplessità è rappresentata dalla ...

Paolo Cannavaro: 'Napoli, scudetto possibile. Koulibaly il migliore' In un'intervista a Napoli Magazine ha parlato del suo presente e di quello della squadra di Luciano Spalletti: "Sono pronto a far parte dello staff di Fabio (il fratello ndr) per una panchina in ...

Delio Rossi: "Napoli squadra incompleta ma molto forte" Corriere dello Sport Napoli, senti Paolo Cannavaro: "Koulibaly il top, scudetto possibile" L'ex capitano degli azzurri dice tutto: "Osimhen in velocità ti fulmina. Spalletti è l'uomo giusto per tenere stabile l'equilibrio. Poi parla anche di razzismo, e su ...

Calciomercato Milan: Kessie destinato a dire addio Stiamo parlando di Franck Kessie, in scadenza di contratto e con la valigia mezza pronta. Il calciatore, attraverso il proprio entourage avrebbe chiesto un adeguamento dell'ingaggio a 8 milioni di eur ...

L'ex calciatore campione d'Italia con ilNando De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'Laè importante ed ha la qualità per vincere, stavolta. La mia unica perplessità è rappresentata dalla ...In un'intervista aMagazine ha parlato del suo presente e di quello delladi Luciano Spalletti: "Sono pronto a far parte dello staff di Fabio (il fratello ndr) per una panchina in ...L'ex capitano degli azzurri dice tutto: "Osimhen in velocità ti fulmina. Spalletti è l'uomo giusto per tenere stabile l'equilibrio. Poi parla anche di razzismo, e su ...Stiamo parlando di Franck Kessie, in scadenza di contratto e con la valigia mezza pronta. Il calciatore, attraverso il proprio entourage avrebbe chiesto un adeguamento dell'ingaggio a 8 milioni di eur ...