De Laurentiis e Manfredi: "Lo stadio Maradona come il Bernabeu, museo aperto ogni giorno. Ecco cosa feremo" – VIDEO

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, sposa le idee di De Laurentiis: "stadio Maradona come il Bernabeu. C'è anche il turismo calcistico. Lavoreremo insieme"

DE Laurentiis, Manfredi E IL PATTO PER IL NAPOLI

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sposa in pieno le idee del patron azzurro aurelio De Laurentiis sullo stadio Diego Armando Maradona. Il primo cittadino, eletto alle ultime amministrative comunali di Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microni di Radio Punto nuovo. "I cittadini mi hanno dato un mandato molto forte e farò di tutto per rispondere alle richieste. Questa è una sfida che si vince in maniera collettiva. Poche chiacchiere e molti fatti, dobbiamo dare ...

