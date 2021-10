De Bruyne rivela | «Non avrei giocato contro l’Italia se lo avessi saputo»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Kevin Detorna sulla garaai quarti di Euro 2020: ecco le dichiarazioni del fuoriclasse belga Kevin Detorna sulla garaa Euro 2020: ecco le dichiarazioni del belga ai microfoni di VTM Nieuws. «Parlando personalmente, ho iniziato con un infortunio all’orbita dell’occhio e dopo tre partite sono uscito per infortunio ancora più grave alla caviglia. Ho capito subito che la mia caviglia stava maleil Portogallo. Hocon due iniezioni e seprima come sarebbe stata successivamente la caviglia, nongli azzurri». L'articolo proviene ...

... La Rosa è la stessa che è arrivata 4l'anno scorso, hanno il problema Ronaldo che gioca per i record e non per la squadra, hanno acquistato solo Locatelli (mica De) ed hanno una difesa che al ...... lo spagnolo Busquets (fuori in semifinale) e i belgi Lukaku e De(usciti ai quarti). Fra i ... 'La sua forza? Non accontentarsi mai, alzare sempre l'asticella',il suo allenatore, Vincenzo ...A Euro 2020, una delle Nazionali più attese era il Belgio. Tuttavia i Red Devils non hanno mantenuto le premesse, uscendo ai quarti contro l'Italia. Tra i protagonisti più attesi c'era anche Kevin De Bruyne.