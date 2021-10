Dayane Mello stuprata alla Fazenda? Le immagini shock del presunto abuso – Video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dayane Mello, presunte molestie in tv Le immagini del presunto abuso subito da Dayane Mello nel reality show brasiliano A Fazenda lasciano poco spazio alle interpretazioni. Le sequenze disponibili, trasmesse ieri sera da Le Iene, gettano più di qualche preoccupazione per quello che sarebbe accaduto alla modella. Il programma di Italia1, che ha dedicato alla vicenda un servizio, ha proposto i filmati che in Brasile hanno fatto scattare l’accusa di stupro contro il rapper Nego do Borel. Le immagini, inedite per il pubblico italiano, mostrano due tentativi di approccio da parte del cantante nei confronti di Dayane. Il primo consumatosi nella notte tra 18 e il 19 settembre, quando Nego ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021), presunte molestie in tv Ledelsubito danel reality show brasiliano Alasciano poco spazio alle interpretazioni. Le sequenze disponibili, trasmesse ieri sera da Le Iene, gettano più di qualche preoccupazione per quello che sarebbe accadutomodella. Il programma di Italia1, che ha dedicatovicenda un servizio, ha proposto i filmati che in Brasile hanno fatto scattare l’accusa di stupro contro il rapper Nego do Borel. Le, inedite per il pubblico italiano, mostrano due tentativi di approccio da parte del cantante nei confronti di. Il primo consumatosi nella notte tra 18 e il 19 settembre, quando Nego ...

