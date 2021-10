Dalot: “Il Milan mi ha dato molto. Sono cresciuto e ora allo United voglio guadagnare spazio” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Diogo Dalot, esterno del Portogallo e del Manchester United, ex Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale e del passato in rossonero, che gli ha permesso di crescere tanto. Queste le sue parole: “L’obiettivo della mia esperienza in Italia l’anno scorso era quello di essere più maturo e di giocare più partite possibile. Quello era ciò che cercavo e devo dire che è stata un’ottima esperienza. Il Milan mi ha dato molto. Sapendo che non è mai facile giocare in una squadra come lo United, ora sto cercando di guadagnarmi spazio poco a poco, dando sempre il massimo. Lottare sempre, ogni giorno. So di avere delle qualità ed è per questo che ho deciso di restare a Manchester e di accettare la sfida per crescere ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Diogo, esterno del Portoge del Manchester, ex, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale e del passato in rossonero, che gli ha permesso di crescere tanto. Queste le sue parole: “L’obiettivo della mia esperienza in Italia l’anno scorso era quello di essere più maturo e di giocare più partite possibile. Quello era ciò che cercavo e devo dire che è stata un’ottima esperienza. Ilmi ha. Sapendo che non è mai facile giocare in una squadra come lo, ora sto cercando di guadagnarmipoco a poco, dando sempre il massimo. Lottare sempre, ogni giorno. So di avere delle qualità ed è per questo che ho deciso di restare a Manchester e di accettare la sfida per crescere ...

