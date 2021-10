Dalle urne un ceffone alla Lega. Per il M5S inizia una fase nuova. Il pentastellato Ferrara: la Raggi ha riportato la legalità. “Se vivessi a Roma al ballottaggio voterei Gualtieri” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il vero sconfitto dopo questa tornata elettorale? Non c’è dubbio: “Salvini, che a breve andrà al tappeto” visto il “Ko” della Lega. Una metafora pugilistica quella utilizzata dal senatore M5S Gianluca Ferrara per sintetizzare quello che dicono i risultati delle elezioni amministrative. Certo, neanche i Cinque stelle hanno brillato, ma secondo Ferrara è altrettanto vero che “come ha dichiarato più volte il nostro presidente Giuseppe Conte queste elezioni per il M5s rappresentavano un primo inizio di radicamento serio sui territori”. Il Movimento dunque secondo lei non ha perso… È iniziata la fase della semina in un campo impervio, ma i primi frutti sono già usciti e lasciano ben sperare. Penso in primis alla dilagante vittoria a Napoli e non solo. Ma in linea di massima dovrebbe essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il vero sconfitto dopo questa tornata elettorale? Non c’è dubbio: “Salvini, che a breve andrà al tappeto” visto il “Ko” della. Una metafora pugilistica quella utilizzata dal senatore M5S Gianlucaper sintetizzare quello che dicono i risultati delle elezioni amministrative. Certo, neanche i Cinque stelle hanno brillato, ma secondoè altrettanto vero che “come ha dichiarato più volte il nostro presidente Giuseppe Conte queste elezioni per il M5s rappresentavano un primo inizio di radicamento serio sui territori”. Il Movimento dunque secondo lei non ha perso… Èta ladella semina in un campo impervio, ma i primi frutti sono già usciti e lasciano ben sperare. Penso in primisdilagante vittoria a Napoli e non solo. Ma in linea di massima dovrebbe essere ...

