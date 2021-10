Dall’Australia a tutto solare alle Hawaii rinnovabili, le eccellenze nel mondo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Hawaii, isole 100% rinnovabili al 2045. Nel 2015 il governo Hawaiiano, dopo accese discussioni durate anni, ha approvato l’ambizioso obbiettivo di raggiungere il 100% di elettricità rinnovabile nel 2045. Le difficoltà da superare erano notevoli, ma una politica molto attiva e visionaria accompagnata da un forte coinvolgimento della popolazione ha consentito di mettere in moto il processo. Nello scorso decennio l’elettricità verde è così passata dal 10% al 34%, con alcune isole che hanno sorpassato il 50%. Alla fine del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 ottobre 2021), isole 100%al 2045. Nel 2015 il governoano, dopo accese discussioni durate anni, ha approvato l’ambizioso obbiettivo di raggiungere il 100% di elettricità rinnovabile nel 2045. Le difficoltà da superare erano notevoli, ma una politica molto attiva e visionaria accompagnata da un forte coinvolgimento della popolazione ha consentito di mettere in moto il processo. Nello scorso decennio l’elettricità verde è così passata dal 10% al 34%, con alcune isole che hanno sorpassato il 50%. Alla fine del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

