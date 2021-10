Dalla Spagna, il giocatore del Real ha detto sì al Milan! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nome di Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conosciuto come Isco, già nell’ultima sessione di mercato è stato più volte accostato al Milan. Il calciatore spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno e, nonostante il ritorno a Madrid di Carlo Ancelotti, il suo futuro sembra sempre più lontano da Madrid. Come riporta calciomercato.it, Dalla Spagna sono sempre più insistente le voci relative ad un possibile addio del calciatore, con destinazione Milano. Alle porte di Madrid ci sarebbero anche altri club, fra tutti Everton e Siviglia, pronti a presentare un’offerta vantaggiosa per accaparrarsi il centrocampista. Stando a quanto riportato da TodoFichajes.net, Isco avrebbe scelto il Milan come sua futura destinazione. Il Real Madrid sarebbe, inoltre, disposto a cederlo già nel mercato di gennaio. POTREBBE INTERESSARTI: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nome di Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conosciuto come Isco, già nell’ultima sessione di mercato è stato più volte accostato al Milan. Il calciatore spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno e, nonostante il ritorno a Madrid di Carlo Ancelotti, il suo futuro sembra sempre più lontano da Madrid. Come riporta calciomercato.it,sono sempre più insistente le voci relative ad un possibile addio del calciatore, con destinazione Milano. Alle porte di Madrid ci sarebbero anche altri club, fra tutti Everton e Siviglia, pronti a presentare un’offerta vantaggiosa per accaparrarsi il centrocampista. Stando a quanto riportato da TodoFichajes.net, Isco avrebbe scelto il Milan come sua futura destinazione. IlMadrid sarebbe, inoltre, disposto a cederlo già nel mercato di gennaio. POTREBBE INTERESSARTI: ...

