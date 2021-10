Dalla disaffezione per la classe politica a quella per la politica. Non ci resta che sperare in Draghi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Siamo vicini al punto di rottura: la crisi del sistema partitico, figlio del downgrading delle culture dominanti nel XX secolo, ha innescato e incubato la crisi della sua forma di stato. Che la Democrazia sia in crisi non è novità, lo è da sempre, da quando è stata adottata; non era per piaggeria che Churchill la definisse la migliore delle peggiori forme di governo. La verità è che la nostra democrazia si basa sull’ipostatizzazione del principio cardine delle società moderne e contemporanee, il principio di uguaglianza. Forse sarebbe meglio dire di quella interpretazione dl principio di uguaglianza che nega l’individualità, annulla l’ambizione, mortifica il talento. Da questa prospettiva Tangentopoli, intuita Dalla Sinistra negli anni 80 ma perseguita solo dopo l’implosione dell’U, è il suo disperato tentativo di salvare la democrazia parlamentare e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Siamo vicini al punto di rottura: la crisi del sistema partitico, figlio del downgrading delle culture dominanti nel XX secolo, ha innescato e incubato la crisi della sua forma di stato. Che la Democrazia sia in crisi non è novità, lo è da sempre, da quando è stata adottata; non era per piaggeria che Churchill la definisse la migliore delle peggiori forme di governo. La verità è che la nostra democrazia si basa sull’ipostatizzazione del principio cardine delle società moderne e contemporanee, il principio di uguaglianza. Forse sarebbe meglio dire diinterpretazione dl principio di uguaglianza che nega l’individualità, annulla l’ambizione, mortifica il talento. Da questa prospettiva Tangentopoli, intuitaSinistra negli anni 80 ma perseguita solo dopo l’implosione dell’U, è il suo disperato tentativo di salvare la democrazia parlamentare e ...

Advertising

ob1onekenobi : RT @Willi_Shake_01: @borghi_claudio Ha vinto l'astensione, ha vinto la continua disaffezione del popolo dalla politica (per le continue pre… - gppwood : RT @Willi_Shake_01: @borghi_claudio Ha vinto l'astensione, ha vinto la continua disaffezione del popolo dalla politica (per le continue pre… - fracaruc : RT @Willi_Shake_01: @borghi_claudio Ha vinto l'astensione, ha vinto la continua disaffezione del popolo dalla politica (per le continue pre… - CIsmaele : RT @Willi_Shake_01: Ha vinto l'astensione, ha vinto la continua disaffezione del popolo dalla politica, ha perso la democrazia. https://t.c… - TweetyMelis : RT @Willi_Shake_01: @Tommasolabate Ha vinto l'astensione, ha vinto la continua disaffezione del popolo dalla politica, ha perso la democraz… -