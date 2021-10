Dalla Campania alla Nazionale: dolce sorpresa nel ritiro dell'Italia (FOTO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un’incursione tanto dolce e inaspettata nel ritiro dell'Italia. A far visita alla Nazionale è stato il Maestro Pasticciere Sal De Riso, Presidente AMPI (Associazione Maestri Pasticcieri Italiani), alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna. Una sferzata di energia che Dalla Costiera Amalfitana arriva direttamente a Milano. Occasione propizia anche per degustare in anticipo “Sua Maestà Il Milanese”, il tradizionale panettone di Natale. LE FOTO dellA VISITA: Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un’incursione tantoe inaspettata nel. A far visitaè stato il Maestro Pasticciere Sal De Riso, Presidente AMPI (Associazione Maestri Pasticcierini),vigiliaa semifinale di Nations League contro la Spagna. Una sferzata di energia cheCostiera Amalfitana arriva direttamente a Milano. Occasione propizia anche per degustare in anticipo “Sua Maestà Il Milanese”, il tradizionale panettone di Natale. LEA VISITA:

Advertising

gilnar76 : Dalla Campania alla Nazionale: dolce sorpresa nel ritiro dell'Italia (FOTO) #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - luckymia3 : @kalibiro @Rainbow_Uapa Idem, dalla Toscana spesso vedo la Campania - RosannaMarani : Vietato tenere cani alla catena in Campania: le sanzioni per i trasgressori previste dalla Legge regionale - Ossmeteobargone : RT @ArpaCampania: Le indagini dei @_Carabinieri_ con il supporto tecnico dell'Arpa #Campania, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, port… - EcclesiaeNeapol : RT @chesucc3de: Maria Maddalena dalla #Campania ha rifiutato un contratto di lavoro capestro. Non è né di destra né di sinistra, è giustizi… -