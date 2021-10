Dalla BCE lo “stress test” climatico per banche e aziende (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 2050 il portafoglio medio dei prestiti alle imprese di una banca dell’area dell’euro ha l’8% di probabilità in più di insolvenza in uno scenario problematico sul piano del cambiamento climatico rispetto a una transizione ordinata. È quanto emerge dallo stress test climatico eseguito Dalla Banca Centrale Europea. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 2050 il portafoglio medio dei prestiti alle imprese di una banca dell’area dell’euro ha l’8% di probabilità in più di insolvenza in uno scenario problematico sul piano del cambiamentorispetto a una transizione ordinata. È quanto emerge dalloeseguitoBanca Centrale Europea. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Dalla BCE lo “stress test” climatico per banche e aziende - CorriereCitta : Dalla BCE lo “stress test” climatico per banche e aziende - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Dalla BCE lo “stress test” climatico per banche e aziende - - sara53054424 : RT @icebergfinanza: Non è meraviglioso Orlando che dalla Gruber suggerisce che bisogna fare i compitini che L’Europa suggerisce. La vera f… - il_detenuto : @espressonline @bmanfellotto perche riesce ad ottenere soldi dalla bce per darli alla mafia??? da cominsciare dal miraggio ricovery fond?? -