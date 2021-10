Dal centrodestra al centrosinistra le forze politiche si confrontano con l' esito delle urne

Advertising

Giorgiolaporta : Siamo affranti. Abbiamo stravinto la 14ª regione, la #Calabria con 30 punti di vantaggio contro le 5 governate dal… - you_trend : ??Una caratteristica di queste elezioni comunali è il forte recupero all'interno del centrodestra di Fratelli d'Ital… - GPerenne : Quindi fra due settimane alzate il culo dal divano , sudate a votare i sindaci di centrodestra anche se mi fanno sc… - pisu_laura : RT @Giorgiolaporta: Siamo affranti. Abbiamo stravinto la 14ª regione, la #Calabria con 30 punti di vantaggio contro le 5 governate dal #Pd… - Musumeci_Angela : RT @Giorgiolaporta: Siamo affranti. Abbiamo stravinto la 14ª regione, la #Calabria con 30 punti di vantaggio contro le 5 governate dal #Pd… -

Dopo il primo turno alle amministrative, nervosismo neldove è sempre più preminente la figura di Giorgia Meloni. Per il M5s la sconfitta chiude per sempre un'epoca. Mentre il Pd festeggia. Il segretario Letta dopo sei anni torna in ...Torino e Roma sono alla portata dele la Lega si impegnerà al massimo per trascinare ... il consenso deriva ancherapporto della Lega col governo. E quei voti torneranno se si comincia ...che parte dal 48,4 per cento e a cui, a meno di stravolgimenti, basta garantirsi l’appoggio esterno della sinistra che in ogni caso non riuscirebbe a entrare in consiglio comunale (vedi sopra). Per ...La card di Pietrangelo Buttafuoco: Gli errori del centrodestra, che riesce a far riprendere gli avversari quando questi sono in difficoltà ...