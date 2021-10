Dal 1984 il Nobel per la Fisica non era più stato italiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) X Il prestigiosissimo riconoscimento per la Fisica di quest’anno torna a un italiano, l’ultimo lo aveva preso Carlo Rubbia nel lontano 1984. Premio Nobel per la Fisica agli studi che aiutano anche a capire iI riscaldamento globale, a ricerche che hanno a che fare con l’atmosfera e il global warming, direttamente o indirettamente. Per sottolineare ancora una volta e con forza che il problema del clima è ormai un’emergenza, non solo più un problema. Nobel: tutte le donne vincitrici ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) X Il prestigiosissimo riconoscimento per ladi quest’anno torna a un, l’ultimo lo aveva preso Carlo Rubbia nel lontano. Premioper laagli studi che aiutano anche a capire iI riscaldamento globale, a ricerche che hanno a che fare con l’atmosfera e il global warming, direttamente o indirettamente. Per sottolineare ancora una volta e con forza che il problema del clima è ormai un’emergenza, non solo più un problema.: tutte le donne vincitrici ...

levrierog : @_SimoTarantino Dal 'Benvenuti in Italia' del 1984, con #D10S che si fece intervistare appositamente sotto la curva… - francescade54 : RT @gisellaruccia: Repubblica scrive che l'Italia non vince un premio Nobel della Fisica dal 1984. Libero nientemeno che da 62 anni. In re… - ItalyinOsaka : RT @ItalyinJPN: Dopo Carlo Rubbia nel 1984, il @NobelPrize per la Fisica torna in Italia con @giorgioparisi per la scoperta dell'interazion… - stefy87453519 : RT @Fabio_DeBunker: La più bella notizia del giorno: #Parisi vince il Nobel per le sue ricerche sui sistemi complessi, insieme agli studios… - Italia_Luciano : RT @ItalyinJPN: Dopo Carlo Rubbia nel 1984, il @NobelPrize per la Fisica torna in Italia con @giorgioparisi per la scoperta dell'interazion… -