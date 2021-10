Cristina Quaranta, racconto senza filtri: depressione e che lavoro fa oggi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cristina Quarante, ex ragazza di Non è la Rai, si racconta senza filtri al settimanale Di Più: depressione, rapporto con Laura Freddi e la nuova vita. Cristina Quaranta è stata una delle ragazze più popolari e amate dal pubblico di Non è la Rai, il programma ideato da Gianni Boncompagni dove sono nate tante vip L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Quarante, ex ragazza di Non è la Rai, si raccontaal settimanale Di Più:, rapporto con Laura Freddi e la nuova vita.è stata una delle ragazze più popolari e amate dal pubblico di Non è la Rai, il programma ideato da Gianni Boncompagni dove sono nate tante vip L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

VictoriaBasile : Comunque per fare il botto oltre a Valentina farei entrare la cameriera non pagata da Carmen Russo e Cristina Quaranta #gfvip - MartinaMontague : Cose random: ho casa piena di mosche non so perché, vado a mangiare spesso in un ristorante gestito da Cristina Qua… -