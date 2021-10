Credito di imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori. Come richiederlo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021, il decreto 27 luglio 2021 che individua i codici Ateco delle attività economiche ammissibili al Credito di imposta di cui all'... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 ottobre 2021) stato pubblicato nella Gazzetta UfficialeRepubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021, il decreto 27 luglio 2021 che individua i codici Ateco delle attività economiche ammissibili aldidi cui all'...

Advertising

FASI_eu : ?? Fino al 4 novembre si possono inviare le domande per accedere al #bonus per la sanificazione degli ambienti di la… - TrendOnline : Lavori con #partitaiva? Controlla se hai richiesto questi #bonus2021. Per la famiglia, l'azienda, con credito d'imp… - cittanuova_it : Covid 19, credito d’imposta per sanificazione e dispositivi di protezione - CitraroFrancitr : Il credito d’imposta R&S&I&D nel modello Redditi 2021 - Ordine_CDL_NA : L’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento interpretativo in base al quale il reddito prodotto d… -