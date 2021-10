Covid, ultime news. Il bollettino: 3.235 nuovi casi e 39 morti. Tasso di positività 1,1% (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Processati 301.773 tamponi. Calano le terapie intensive (-18, 415) e i ricoveri ordinari (-96, 2.872). Oms: "Sbagliato pensare che la pandemia sia sotto controllo". Il ministro dell'Istruzione Bianchi: "In arrivo protocollo con linee comuni per le quarantene nelle scuole". Parere favorevole del Cts alla riapertura delle discoteche in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso e del 50% all'aperto. Servirà il Green Pass, niente mascherina durante il ballo. I gestori: "Così è difficile aprire" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Processati 301.773 tamponi. Calano le terapie intensive (-18, 415) e i ricoveri ordinari (-96, 2.872). Oms: "Sbagliato pensare che la pandemia sia sotto controllo". Il ministro dell'Istruzione Bianchi: "In arrivo protocollo con linee comuni per le quarantene nelle scuole". Parere favorevole del Cts alla riapertura delle discoteche in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso e del 50% all'aperto. Servirà il Green Pass, niente mascherina durante il ballo. I gestori: "Così è difficile aprire"

