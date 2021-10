Covid oggi Vda, 6 contagi e zero morti: bollettino 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 6 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 6 ottobre. Non si registrano invece morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei pazienti colpiti da virus da inizio epidemia nella regione sale, pertanto, a 12.177. I positivi attuali sono 101 di cui 99 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti rispetto a ieri sono saliti di quattro unità per un totale di 11.602. Da inizio emergenza i casi testati sono 87.139 mentre i tamponi effettuati sono 192.604. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 6 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 6. Non si registrano invecenelle ultime 24 ore. Il totale dei pazienti colpiti da virus da inizio epidemia nella regione sale, pertanto, a 12.177. I positivi attuali sono 101 di cui 99 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti rispetto a ieri sono saliti di quattro unità per un totale di 11.602. Da inizio emergenza i casi testati sono 87.139 mentre i tamponi effettuati sono 192.604. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid oggi in #Russia, 929 morti e 25.133 contagi in 24 ore. - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni: I dati e i numeri su contagi, ricoveri e… - TradingRoomRoma : Il covid ha determinato la messa in campo di risorse ad oggi pari al 18% del pil 2020. Il debito è invece salito de… - italiaserait : Covid oggi Vda, 6 contagi e zero morti: bollettino 6 ottobre -