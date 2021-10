Covid oggi Toscana | 229 contagi | bollettino 6 ottobre

Advertising

Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - Myrdrwin : @mzanchi62 @aledinapoli @SkyTG24 Tutti sterminati dal covid mi sembra ovvio. È una malattia così devastante, un'eca… - Agostino12 : RT @Agostino12: oggi prima di votare pensate ai tanti morti e alle violenze per colpa del comunismo all'attacco alle libertà di opinione… - mbx1900 : @stefania_mileto @rickypi92 @SignorErnesto E Sticazzi? Chiariamo ieri ho fatto la doccia in scooter se oggi avessi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Messina, oggi niente vittime. 48 ricoveri (-1) di cui 11 in rianimazione (+1)) è stato pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

BOLZANO. Un'altra vittima in Alto Adige. A livello provinciale ad(6 ottobre) sono stati effettuati in totale 657.179 tamponi su 241.902 persone. I numeri in ... Altri dati: Pazienti- 19 ...CESENA, 6 OTTOBRE 2021 - Il Cesena FC comunica che dasaranno in vendita i biglietti per la gara di campionato Cesena - Ancona Matelica, in programma ...in possesso della certificazione Verde...MOSCA, 06 OTT - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta il centro operativo nazionale anti-c ...All'Ospedale della mamma e del bambino di Verona, 89 neonati sono stati uccisi o danneggiati dall'infezione da Citrobacter ...