Covid oggi Sardegna, 50 contagi: bollettino 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 50 i contagi da Covid 19 in Sardegna oggi, 6 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un morto. Un uomo di 75 anni, della provincia di Nuoro, è la nuova vittima del coronavirus in Sardegna. I nuovi casi sono segnalati sulla base di 2419 persone testate e 8.373 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (2 in meno rispetto a ieri), 107 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.733 persone (57 in meno rispetto a ieri).

