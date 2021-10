Covid oggi Sardegna, 50 contagi: bollettino 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 50 i contagi da Covid 19 in Sardegna oggi, 6 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un morto. Un uomo di 75 anni, della provincia di Nuoro, è la nuova vittima del coronavirus in Sardegna. I nuovi casi sono segnalati sulla base di 2419 persone testate e 8.373 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (2 in meno rispetto a ieri), 107 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.733 persone (57 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 50 ida19 in, 62021, secondo i dati deldella regione. Si registra un morto. Un uomo di 75 anni, della provincia di Nuoro, è la nuova vittima del coronavirus in. I nuovi casi sono segnalati sulla base di 2419 persone testate e 8.373 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (2 in meno rispetto a ieri), 107 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.733 persone (57 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid oggi in #Russia, 929 morti e 25.133 contagi in 24 ore. - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccini: Svezia sospende Moderna per gli under 30: (ANSA-AFP) - STOCCOLMA, 06 OTT - La Svezia ha d… - RobertoZucchi11 : RT @Nic_Trevi: Il TRISTE primato dei preparati Covid-19 che nessuno cita: Le 16878 segnalazioni di DECESSO post-vaccinazione raccolte in 9… - Liberobianco : RT @AStramezzi: In attesa del link dell’intervista di oggi a RadioRadio, visto che è stato rimosso il video di TeleCountry (che ricarichere… -