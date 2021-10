Covid oggi Russia, 929 morti e 25.133 contagi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 929 le persone morte in Russia nelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al coronavirus, il numero più alto di decessi nell’arco di una giornata dallo scoppio della pandemia. Lo riferisce la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, nel pieno di una quarta ondata della pandemia causata dalla diffusione della variante Delta e al fatto che meno del 30 per cento della popolazione adulta è vaccinata. Corre anche il contagio, con 25.133 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e un dato in aumento rispetto ai 25.100 di ieri. La Russia ha registrato un numero record di decessi per complicanze riconducibili al Covid-19 negli ultimi sei giorni. Lunedì sono stati segnalati 883 morti, ma i calcoli basati sui dati sulla mortalità ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 929 le persone morte innelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al coronavirus, il numero più alto di decessi nell’arco di una giornata dallo scoppio della pandemia. Lo riferisce la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, nel pieno di una quarta ondata della pandemia causata dalla diffusione della variante Delta e al fatto che meno del 30 per cento della popolazione adulta è vaccinata. Corre anche ilo, con 25.133 nuovi casi di-19 registrati nelle ultime 24 ore e un dato in aumento rispetto ai 25.100 di ieri. Laha registrato un numero record di decessi per complicanze riconducibili al-19 negli ultimi sei giorni. Lunedì sono stati segnalati 883, ma i calcoli basati sui dati sulla mortalità ...

