Covid oggi Campania, 272 contagi: bollettino 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 272 i contagi da Covid 19 in Campania oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Segnalati altri 2 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 16.674 tamponi. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 200. In terapia intensiva, invece, 15 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 272 ida19 in, 62021, secondo i numeri deldella regione. Segnalati altri 2 morti. I nuovisono stati individuati su 16.674 tamponi. I pazientiricoverati in area non critica sono 200. In terapia intensiva, invece, 15 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

