Covid oggi Abruzzo | 61 contagi | bollettino 6 ottobre

Sono 61 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i contagi da Covid 19 in Abruzzo oggi, 6 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1571 (-63 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 405 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 50 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1515 (-74 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.845 tamponi molecolari e 3.801 test antigenici.

