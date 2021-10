Covid, oggi 3.235 casi e 39 morti: il bollettino del 6 ottobre 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 6 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 3.235 Decessi: 39 Tamponi effettuati: 301.773 Terapie intensive: -18 Tasso di positività: 1,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 88.247 casi totali: 4.689.341 Decessi: 131.157 Guariti: 4.469.937 In Italia oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, sono stati registrati 3.235 nuovi casi di Covid-19 e 39 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.466 nuovi contagi e 50 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 301.773 tamponi effettuati (ieri erano stati 322.282): il tasso di positività è all’1,1 per cento, in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ITALIA, ILDI, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 3.235 Decessi: 39 Tamponi effettuati: 301.773 Terapie intensive: -18 Tasso di positività: 1,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 88.247totali: 4.689.341 Decessi: 131.157 Guariti: 4.469.937 In Italia, mercoledì 6, sono stati registrati 3.235 nuovidi-19 e 39 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.466 nuovi contagi e 50. I dati sui nuovi contagi si basano su 301.773 tamponi effettuati (ieri erano stati 322.282): il tasso di positività è all’1,1 per cento, in ...

