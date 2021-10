Covid | mentre il mondo soffriva c' è chi si è arricchito Bezos | Musk | Big Pharma e l' elenco dei paperoni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quattromilacinquecento. Miliardi. 4500 miliardi. E' la cifra, in dollari, che qualcuno ha guadagnato durante la pandemia da-19. Proprio così,ili contagi del coronavirus e faceva i conti con lockdown, restrizioni, ospedali e reparti di terapia intensiva pieni, c'era chi sorrideva guardando lievitare il proprio conto in banca o ammassarsi nuovi verdoni su una già cospicua pila. Non sappiamo se ci si sono anche tuffati dentro come Zio Paperone, ma comunque il loro patrimonio è indubitalmente schizzato in su. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Humberto051952 : RT @RomanoRubbi: @vfeltri un po' come i 'vaccini' Covid, non trova ? un vero giornalista indagherebbe su chi ce lo chiede e perché. ma i po… - filipporiccio1 : @Uedrus @vitalbaa Se vuoi degli esempi di quelle immaginabili: fai il tampone o il vaccino o guarisci da covid ma s… - Golfredo1 : RT @GeMa7799: Covid, Usa: nel 2021 più morti rispetto al 2020...Lo riporta Usa Today, spiegando che martedì il totale delle vittime della p… - Daniela192601 : RT @Dimauro1957Di: Scusate Deputati, Onorevoli, Senatori e Presidente della Repubblica, mi obbligate Vaccini e Green-Pass x difendermi dal… - Eddie77C : La principale differenza tra #vaccinati e #novax è che ai primi del #Covid_19, del #greenpass e di cosa succederà i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mentre

Il Sole 24 ORE

Stando agli ultimi dati riportati, dunque, il bilancio totale dei contagi confermati si attesta a quota 7.690.110,sono stati 213.549 i pazienti deceduti in Russia a causa del. I centri ...Il bilancio dei contagi confermati sale così a 7.690.110,sono 213.549 i pazienti- 19 morti nel Paese. A essere maggiormente colpita è Mosca , sia per il numero dei casi confermati, 5.In Basilicata sono 24 i contagi da coronavirus (22 riguardano residenti) oggi 7 ottobre secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un ...In arrivo per i cittadini, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, nuovi sostegni attraverso l’erogazione di buoni alimentari e contributo Tarip. E per accedere ai fondi sarà il settore Servizi Social ...