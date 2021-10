Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani a Rieti i vaccini Covid e anti-influenzale verranno somministrati contemporaneamente. Il Lazio è la prima… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, il bollettino di oggi 6 ottobre: 245 nuovi casi (140 a Roma) e 3 morti - StefaniaFalone : Covid Lazio, il bollettino di oggi 6 ottobre: 245 nuovi casi (140 a Roma) e 3 morti - TeleuniversoTV : Covid – Oggi nel Lazio 245 nuovi positivi e 3 decessi : - il_ignazio : @NICOLAfromROMA @OcchipintiF @OfficialASRoma Senti tifa la Lazio che per il covid non fa mai niente e lascia sta la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

il di oggi 6 ottobre 2021. Su 9.796 tamponi molecolari e 11.284 tamponi antigenici per un totale di 21.080 tamponi, si registrano 245 nuovi casi positivi (+24), 3 i decessi ( - 1), 367 i ricoverati ( -...Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 197 nuovi casi di persone risultate positive al- 19 (...Prosegue la Campagna “Diritti in Marineria 3.0” della Flai CGIL su Tutele e Diritti dei Lavoratori della pesca nell’ambito del Piano Triennale del MIPAAF – Progetto Pesca 2021. Un contatto diretto, di ...Lo studio di Terre des Hommes rivela che nel 2020, in piena pandemia, i maltrattamenti in famiglia sono cresciuti del 13 per cento. Più vittime tra le bambine ...