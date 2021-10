Covid, in Russia altri 929 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid. Si tratta del valore più alto in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta il centro operativo nazionale anti - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021)24 ore insono stati registrati 929 decessi causati dal. Si tratta del valore più alto in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta il centro operativo nazionale anti - ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo record di decessi. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata… - RaiNews : #Covid, in #Russia è record di decessi giornalieri: 890 persone nelle ultime 24 ore - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Russia, 929 morti in 24h,massimo da inizio epidemia: (ANSA) - MOSCA, 06 OTT - In Russia nel… - oniizip10 : RT @GiovaQuez: In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid. Lo riporta il centro operativo nazionale… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Russia altri 929 morti nelle ultime 24 ore #covid -