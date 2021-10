Covid, in Campania 272 nuovi positivi e 3 morti. Indice del contagio: 1,63%. Ancora in diminuzione i ricoveri (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 272 positivi al Coronavirus e 3 decessi, 2 dei quali nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. L’Indice di contagio è risalito all’1,63% (ieri era sotto l’1%). A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I test processati ieri sono 16.674. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 15 (-1) occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata sono 3.160, di cui 200 (-8) occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 272al Coronavirus e 3 decessi, 2 dei quali nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. L’diè risalito all’1,63% (ieri era sotto l’1%). A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I test processati ieri sono 16.674. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 15 (-1) occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata sono 3.160, di cui 200 (-8) occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 272 in 24 ore con 3 morti - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (6 ottobre 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (6 ottobre 2021) Ecco l’aggiornament… - VesuvioLive : Covid Campania, bollettino 6 ottobre 2021: +272 casi 3 decessi - iISud24 : Covid-19, tute protettive senza requisiti alle Asl: due fratelli indagati per truffa #6ottobre #cronaca #covid19… -