Covid | il bollettino di oggi 6 ottobre

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. Il bollettino di oggi: 3235 contagi, 39 morti, 5245 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 301.773 tamponi analizzati, il tasso di positività è in aumento e si assesta al 1,1% (+0,3%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un -18, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un -96 rispetto alla giornata di ieri.

Sono 3.235 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.689.341 il numero di persone che hanno contratto il COVID dall'inizio della pandemia. I decessi odierni sono 39, per un totale di 131.157 vittime da febbraio 2020. Gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 88.247. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+449), seguita dal Veneto in crescita (+416), la Sicilia (+285), Lombardia (+288). La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 301.773 tamponi e individuati 3.235 nuovi positivi al COVID-19. VALLE D'AOSTA - Sono 6 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 6 ottobre. CALABRIA - Sono 131 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre 2021 in Calabria.