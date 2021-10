Covid, i dati: 3.235 nuovi casi con 301.773 test, positività all’1,07%. 39 nuove vittime, ancora in calo i ricoveri (-96) e le terapie intensive (-18) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 3.235 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 2.466. Cala invece il numero di test molecolari e antigenici effettuati (da 322.282 a 301.773), per un tasso di positività che risale dallo 0,76% all’1,07%. Le nuove vittime sono 39 (ieri erano state 50). Continuano a migliorare, invece, i numeri ospedalieri: i ricoverati nelle terapie intensive sono 401, 18 in meno rispetto a ieri, con 24 nuovi ingressi (ieri erano stati 18). Mentre i ricoverati nei reparti a media e bassa intensità scendono a 2.872, 96 in meno di ieri. Dall’inizio dell’epidemia in Italia salgono a 4.689.341 le persone che hanno contratto il virus, di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 3.235 ipositivi al-19 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 2.466. Cala invece il numero dimolecolari e antigenici effettuati (da 322.282 a 301.773), per un tasso diche risale dallo 0,76%,07%. Lesono 39 (ieri erano state 50). Continuano a migliorare, invece, i numeri ospedalieri: i ricoverati nellesono 401, 18 in meno rispetto a ieri, con 24ingressi (ieri erano stati 18). Mentre i ricoverati nei reparti a media e bassa intensità scendono a 2.872, 96 in meno di ieri. Dall’inizio dell’epidemia in Italia salgono a 4.689.341 le persone che hanno contratto il virus, di cui ...

