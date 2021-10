Covid, Guerra: “Non sono Al Capone, piano pandemico c’era ma fu ignorato” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Questa è una storia che non avrei mai voluto scrivere, non solo per le conseguenze che ha avuto nella mia vita, sia pubblica sia privata, ma anche per quello che ha significato per il nostro paese”. E’ l’incipit di ‘Bugie, verità, manipolazioni’ (Piemme Edizioni), il libro scritto da Ranieri Guerra, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute dal 2014 all’ottobre 2017 e poi fino al 30 giugno 2021 direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Guerra, finito al centro di inchieste giornalistiche sul mancato aggiornamento del piano pandemico per l’Italia su cui sta indagando la Procura di Bergamo, racconta la sua verità e contrattacca su come è stata gestita la pandemia dal ministero della Salute. Sulla lentezza di alcune decisioni in merito alle cure ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Questa è una storia che non avrei mai voluto scrivere, non solo per le conseguenze che ha avuto nella mia vita, sia pubblica sia privata, ma anche per quello che ha significato per il nostro paese”. E’ l’incipit di ‘Bugie, verità, manipolazioni’ (Piemme Edizioni), il libro scritto da Ranieri, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute dal 2014 all’ottobre 2017 e poi fino al 30 giugno 2021 direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità., finito al centro di inchieste giornalistiche sul mancato aggiornamento delper l’Italia su cui sta indagando la Procura di Bergamo, racconta la sua verità e contrattacca su come è stata gestita la pandemia dal ministero della Salute. Sulla lentezza di alcune decisioni in merito alle cure ...

