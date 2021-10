Covid, da Cts ok alle discoteche ma capienza al 35% e green pass (Di mercoledì 6 ottobre 2021) archivio discoteche e locali, ragazzi + Cte e Costac'è il post https://www.facebook.com/andreacostaliguria***********************************************************Sì alla riapertura delle discoteche ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) archivioe locali, ragazzi + Cte e Costac'è il post https://www.facebook.com/andreacostaliguria***********************************************************Sì alla riapertura delle...

Advertising

repubblica : Covid, il Cts da' l'ok alla riapertura delle discoteche ma con un terzo della capienza. Senza mascherina in pista d… - MediasetTgcom24 : Covid, dal Cts ok alla riapertura delle discoteche con Green pass e capienza al 35% al chiuso #covid… - lecodelsud : Ok del Cts a riapertura delle discoteche, ma solo in zona bianca e con capienza ridotta. Per la Siae è una beffa… - Affaritaliani : Covid, da Cts ok alle discoteche ma capienza al 35% e green pass - v3rd3acqua : RT @LucioMalan: Ex esperti del Cts, tifosi del vaccino Covid ai bambini (i più colpiti dagli effetti avversi e i meno colpiti dalla malatti… -