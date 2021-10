Covid, c'è chi si è arricchito. Bezos, Musk, big Pharma e... i paperoni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quattromilacinquecento. Miliardi. 4500 miliardi. E' la cifra, in dollari, che qualcuno ha guadagnato durante la pandemia da Covid-19. Proprio così, mentre il mondo soffriva i contagi del coronavirus e faceva i conti con lockdown, restrizioni, ospedali e reparti di terapia intensiva pieni, c'era chi sorrideva guardando lievitare il proprio conto in banca o ammassarsi nuovi verdoni su una già cospicua pila. Non sappiamo se ci si sono anche tuffati dentro come Zio Paperone, ma comunque il loro patrimonio è indubitalmente schizzato in su. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quattromilacinquecento. Miliardi. 4500 miliardi. E' la cifra, in dollari, che qualcuno ha guadagnato durante la pandemia da-19. Proprio così, mentre il mondo soffriva i contagi del coronavirus e faceva i conti con lockdown, restrizioni, ospedali e reparti di terapia intensiva pieni, c'era chi sorrideva guardando lievitare il proprio conto in banca o ammassarsi nuovi verdoni su una già cospicua pila. Non sappiamo se ci si sono anche tuffati dentro come Zio Paperone, ma comunque il loro patrimonio è indubitalmente schizzato in su. Segui su affaritaliani.it

Advertising

RobertoBurioni : Ecco altri due studi sulle miocarditi condotti su molti milioni di vaccinati. Eventi rari (2 per 100mila) e solitam… - matteosalvinimi : Il Pd voleva la tassa patrimoniale e noi diciamo NO, voleva la tassa di successione per chi muore (e in tempo di Co… - myrtamerlino : In Irlanda un attivista #NoVax ha convinto un uomo a tornare a casa nonostante fosse ricoverato per una crisi respi… - Sebasti04740529 : @_DAGOSPIA_ lo stesso vale per quello covid: ... funzionicchia ... copertura a tempo ... ottantesima dose ... effet… - luttisluttis : RT @mittdolcino: La conferma che vaccinarsi ora significa correre rischi enormi, sulla base sia della notizia sotto. Che dei test di sicure… -