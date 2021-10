Covid Campania: altri tre morti, 272 i nuovi positivi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 16674 test effettuati, 272 persone sono risultate positive al Covid-19. L’indice di contagio risale all’1,63%. I deceduti sono tre (un decesso è avvenuto nei giorni scorsi ma è stato registrato ieri). I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, di cui 15 quelli che sono occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli occupati sono invece 200. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime 24 ore in, a fronte di 16674 test effettuati, 272 persone sono risultate positive al-19. L’indice di contagio risale all’1,63%. I deceduti sono tre (un decesso è avvenuto nei giorni scorsi ma è stato registrato ieri). I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, di cui 15 quelli che sono occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli occupati sono invece 200. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

