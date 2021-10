Covid 19 in Campania | bollettino del 5 ottobre | 272 positivi

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)19 in: ildi ieri, martedì 5, parla di 272 nuovisu 16.674 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 16.674 test effettuati, 272 persone sono risultate positive al19 in. L’indice di contagio risale all’1,63%. I deceduti sono tre (un decesso è avvenuto nei giorni

Advertising

adrianobasile : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 6 OTTOBRE 2021 (ORE 17.30) Ecco l’aggiornamento?? - fisco24_info : Covid oggi Campania, 272 contagi: bollettino 6 ottobre: Numeri e dati della regione - italiaserait : Covid oggi Campania, 272 contagi: bollettino 6 ottobre - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 6 OTTOBRE 2021 (ORE 17.30) Ecco l’aggiornamento?? - infoitinterno : Covid Campania, 6 ottobre: impennata di contagi con 272 i nuovi casi e 3 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

- Sono 272 i contagi da19 inoggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Segnalati altri 2 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 16.674 ...Nelle ultime 24 ore in, a fronte di 16674 test effettuati, 272 persone sono risultate positive al19. L'indice di contagio risale all'1,63%. I deceduti sono tre (un decesso è ...Un’onda anomala tra lunedì e martedì con un innalzamento del contagio giunto prima quasi al tre per cento e poi con il brusco calo fino a scendere sotto l’uno, ha postato i dati Covid campani a ...ROMA- I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore sono 3.235, in crescita rispetto ai 2.466 di ieri ma anche, ed è la prima volta da oltre 40 giorni, rispetto ai 3.212 di mercole ...