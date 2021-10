Costantino Della Gherardesca parte per Pechino Express in sedia a rotelle: “Ho la cervicobracalgia. Non chiedetemi altro” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Incidente di percorso per Costantino Della Gherardesca, nuovamente al timone del programma televisivo Pechino Express che, da questa stagione, non sarà più sulla Rai ma targato Sky. A renderlo noto proprio il conduttore romano sul suo profilo Instagram dove, in partenza da Milano Malpensa per girare la nuova edizione del programma, ha pubblicato una fotografia che lo ritrae su una sedia a rotelle. “Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa – scrive sul suo account ufficiale – mi accompagna a fumare una sigaretta. Sì, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via Della mia cervicobracalgia (si scrive così?) e connessi fastidi ortopedici di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Incidente di percorso per, nuovamente al timone del programma televisivoche, da questa stagione, non sarà più sulla Rai ma targato Sky. A renderlo noto proprio il conduttore romano sul suo profilo Instagram dove, innza da Milano Malpensa per girare la nuova edizione del programma, ha pubblicato una fotografia che lo ritrae su una. “Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa – scrive sul suo account ufficiale – mi accompagna a fumare una sigaretta. Sì, mi hanno messo inper i trasferimenti aerei per viamia(si scrive così?) e connessi fastidi ortopedici di cui ...

Advertising

4Matrimoni : Quattro spose agguerrite, disposte a tutto pur di vincere…e naturalmente ci sarà Costantino della Gherardesca a met… - FilmNewsItaly : Costantino Della Gherardesca sulla sedia a rotelle: 'Colpa della mia cervicobrachialgia' - lamescolanza : Costantino della Gherardesca lascia l’Italia in sedia a rotelle: «Ho la Cervicobrachialgia. È successo tutto in fre… - acistampa : RT @acistampa: Le grandi celebrazioni in Vaticano per i 500 anni della morte di Raffaello sono proseguire per tutta la settimana appena tra… - infoitcultura : Pechino Express, Costantino Della Gherardesca preoccupa: “Sono in sedia a rotelle” -