Così l’effetto Draghi ha inciso sul risultato elettorale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell’inflazione di analisi e commenti delle televisioni e della carta stampata sui risultati elettorali non mi pare che alcun osservatore abbia intercettato un aspetto che ha svolto un ruolo cruciale nelle tendenze elettorali: “l’effetto Draghi”. Il presidente del Consiglio sta accanto al Presidente della Repubblica in testa negli indici di gradimento. Il successo della campagna vaccinale in atto è riconosciuto dalla gran parte dei cittadini come un merito di Mario Draghi, che ha affidato le vaccinazioni al competente generale Figliuolo. Nonostante gli ostacoli delle bandiere e bandierine piantate da qualche partito il processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prosegue. Gli italiani si sono quindi abituati ad una leadership di Governo a impronta tecnica, ma accompagnata da intelligenza politica, sulla base di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nell’inflazione di analisi e commenti delle televisioni e della carta stampata sui risultati elettorali non mi pare che alcun osservatore abbia intercettato un aspetto che ha svolto un ruolo cruciale nelle tendenze elettorali: “”. Il presidente del Consiglio sta accanto al Presidente della Repubblica in testa negli indici di gradimento. Il successo della campagna vaccinale in atto è riconosciuto dalla gran parte dei cittadini come un merito di Mario, che ha affidato le vaccinazioni al competente generale Figliuolo. Nonostante gli ostacoli delle bandiere e bandierine piantate da qualche partito il processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prosegue. Gli italiani si sono quindi abituati ad una leadership di Governo a impronta tecnica, ma accompagnata da intelligenza politica, sulla base di ...

