Cos'è successo alla Paris Fashion Week: tutto sulle ultime sfilate Primavera Estate 2022 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il primo Fashion month post pandemia si chiude con le sfilate della Paris Fashion Week Primavera Estate 2022. La settimana della moda di Parigi ha visto il ritorno in passerella dei grandi nomi della moda francese e degli "adottati" più celebri, da Dior a Chanel, da Valentino a Miu Miu a Louis Vuitton. Cifra costante delle collezioni, il concetto di evasione, attraverso il passato, il viaggio, l'arte. Libertà, a volte, sorprendenti: come la meta sfilata animata di Balenciaga. Modelle d'eccezione, parterre di tutto rispetto nel front row e notabili uscite street style: ecco un riassunto di tutto quello che è successo nella Ville Lumiere dal 27 settembre al 5 ottobre 2021.

