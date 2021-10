Cosa sono i catalizzatori organici premiati con il Nobel per la chimica 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Spesso la scienza lavora in sordina, cambiando il mondo una piccola, grande, scoperta alla volta, mentre i suoi protagonisti rimangono nell’ombra. È anche a questo, in fondo, che serve il premio Nobel: accendere i riflettori sugli scienziati che con il loro lavoro hanno migliorato le nostre vite, senza che noi, spesso, ce ne rendessimo neanche conto. Il premio per la chimica di quest’anno va senz’altro in questa direzione: al di fuori della comunità scientifica ben poche persone hanno mai sentito parlare di Benjamin List e David MacMillan, eppure il loro lavoro ha prodotto una rivoluzione, tutt’ora in corso, nella chimica contemporanea, rendendola meno inquinante, e aprendo le porte alla produzione e allo sviluppo di nuovi farmaci innovativi. Vediamo allora cos’è l’organocatalisi asimmetrica premiata dal Nobel per la ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Spesso la scienza lavora in sordina, cambiando il mondo una piccola, grande, scoperta alla volta, mentre i suoi protagonisti rimangono nell’ombra. È anche a questo, in fondo, che serve il premio: accendere i riflettori sugli scienziati che con il loro lavoro hanno migliorato le nostre vite, senza che noi, spesso, ce ne rendessimo neanche conto. Il premio per ladi quest’anno va senz’altro in questa direzione: al di fuori della comunità scientifica ben poche persone hanno mai sentito parlare di Benjamin List e David MacMillan, eppure il loro lavoro ha prodotto una rivoluzione, tutt’ora in corso, nellacontemporanea, rendendola meno inquinante, e aprendo le porte alla produzione e allo sviluppo di nuovi farmaci innovativi. Vediamo allora cos’è l’organocatalisi asimmetrica premiata dalper la ...

Advertising

lastknight : #Facebook, #Instagram, #Whatsapp sono tutti “spariti” dalla rete per ore, ma cosa è successo? Un attacco terroristi… - RaiCultura : #Complessità: una parola oggi di moda, usata e spesso abusata. Ma cosa sono i sistemi complessi e dove li troviamo… - mattino5 : 'Che cosa vuole essere il #CentroDestra? Secondo me c'è un immenso ceto medio di lavoratori del privati, autonomi e… - robbyfox21 : RT @AlfioKrancic: Ieri i giornaloni e i Tg dicevano genericamente che la ragazza uccisa nel torinese a coltellate, era stata uccisa da un… - helesdiary : La trovo di cattivo gusto 'sta cosa... Ci sono tipi e tipi di fan e non c'entra l'era in cui si inizia a stannare.… -