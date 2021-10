Cosa ha detto Frances Haugen al Congresso su Facebook

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Presidente Blumenthal, Ranking Member Blackburn e membri della sottocommissione. Vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di essere qui davanti a voi e per il vostro interesse nell’affrontare una delle minacce più urgenti per il popolo americano, per i nostri figli e il benessere del nostro paese, così come per le persone e le nazioni in tutto il mondo. Mi chiamo. Lavoravo ine mi sono iscritta perché credo cheabbia il potenziale per tirare fuori il meglio di noi. Ma sono qui oggi perché credo che i prodotti didanneggino i bambini, alimentino la divisione, indeboliscano la nostra democrazia e molto altro. La leadership dell’azienda sa come rendere più sicurie Instagram e non apporterà i cambiamenti necessari perché hanno ...