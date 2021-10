Coronavirus, mercoledì 6 ottobre: sono 245 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 9.796 tamponi molecolari e 11.284 antigenici per un totale di 21.080 tamponi, si registrano 245 nuovi casi positivi, 3 decessi, 367 i ricoverati (-1), 56 le terapie intensive (-1) e 279 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 140. Asl Roma 1: 54 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “Oggi nel, su 9.796 tamponi molecolari e 11.284 antigenici per un totale di 21.080 tamponi, si registrano 245casi positivi, 3 decessi, 367 i ricoverati (-1), 56 le terapie intensive (-1) e 279 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 140. Asl Roma 1: 54casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 61casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 25casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si ...

