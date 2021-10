Coronavirus in Toscana: 5 morti (età media 74 anni), oggi 6 ottobre. E 229 contagi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 5 i morti per Coronavirus di oggi, 6 ottobre 2021, in Toscana. Si tratta di 3 uomini e 2 donne con età media di 74 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Arezzo, 1 fuori Toscana.Mentre sono 229 i nuovi contagiati (219 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono 5 iperdi, 62021, in. Si tratta di 3 uomini e 2 donne con etàdi 74. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Arezzo, 1 fuori.Mentre sono 229 i nuoviati (219 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico) con etàdi 41L'articolo proviene da Firenze Post.

