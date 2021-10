Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 6 ottobre

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. IldiDi seguito ildi: 272 positivi, 16.674 tamponi, 2 morti (nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). LEGGI ANCHE –> Un Posto al Sole, il secondo lavoro di Imma Pirone vi sconvolgerà Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 15 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 200 occupati. Questo articolo è ...

Oltre 16 mila tamponi processati in Campania, si registrano tre nuovi decessi. Calano sia le terapie intensive che i ricoveri ordinari ...L'Unità di Crisi della Regione Campania ha pubblicato il bollettino dati per l'emergenza Coronavirus di oggi 6 ottobre 2021.