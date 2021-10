Cori discriminatori Fiorentina multata | il giudice sportivo punisce pure il Napoli La risposta di Zaccone

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La multa perè la decisione delche applica una sanzione per entrambe le società. Le motivazioni sono ovviamente diverse ma vista la cifra sembra veramente assurdo quanto deciso dal. Laper idi discriminazione territoriale è statadi 10 mila euro, mentre ilè stato punito con 5 mila euro di ammenda per aver ritardato l’ingresso in campo. Una decisione che lascia sicuramente basiti e che sta facendo già discutere. Ecco le motivazioni ufficiali delsulla multa a: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc.per ...

Due settimane prima degli insulti di Firenze c'erano stati i cori contro Napoli a Udine e il tutto si era risolto con soli 10.000 euro di multa. Faccio fatica a vedere possibili cambiamenti. Il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare provvedimenti per i cori a Koulibaly, rimandando tutto al Procuratore Federale. E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo riguardo i cori discriminatori rivolti a Kalidou Koulibaly durante Fiorentina - Napoli. "Insulti a Koulibaly: la Lega non decide e il calcio non cambia". Questo il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura de Il Mattino, all'indomani della decisione. Qualcosa è stato però fatto, con una multa comminata in sfavore della Fiorentina.