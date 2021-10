Cori contro i giocatori del Napoli | il sindaco di Firenze | “Se incontrassi Koulibaly lo abbraccerei”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Selo. E come detto, ho chiesto scusa a nome dei fiorentini e di. Ma soprattutto tutto il governo di tutto il calcio italiano dovrebbe chiedere scusa e deve passare dalle parole ai fatti: le condanne del post partita non servono a niente. Chi è responsabile deinon deve andare più allo stadio”. Lo ha detto ildi, Dario Nardella, parlando con i giornalisti a margine della visita allo stabilimento Hitachi dideirazzisti urlati domenica scorsa aall’indirizzo del calciatore della squadra partenopea. “Ogni domenica assistiamo ad episodi di razzismo inaccettabili – ha detto ancora ...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella , intervenuto a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo, è tornato a parlare deirazzistiKalidou Koulibaly durante Fiorentina - Napoli : 'Mi piacerebbe portare Koulibaly e Callejon per le scuole di Firenze e di Napoli. I responsabili di questidevono non poter ...... 'Il ricordo della partitala Spagna all'Europeo - dichiara il capitano azzurro, domani alla ... Dopo Donnarumma anche il difensore della Juventus ha stigmatizzato irazzisti di alcuni tifosi ...(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - "Se incontrassi Koulibaly lo abbraccerei. E come detto, ho chiesto scusa a nome dei fiorentini e di Firenze. Ma soprattutto.Fiorentina-Napoli, le parole del sindaco Dario Nardella: "Cori contro Koulibaly? Becerume. Invito il giocatore nelle scuole di Firenze" ...