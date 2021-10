Contrafatto | Medaglia? Merito dei Maneskin

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Contrafatto Medaglia

Quotidiano.net

Il segreto del successo di Monicasono i Maneskin. Ospite ieri a Rai Radio2, la vincitrice del bronzo paralimpico a Tokyo nella storica tripletta azzurra dei 100 metri ha raccontato come le canzoni del gruppo romano l'...Monicadall'incidente e l'amputazione della gamba allaProgrammi Tv Redazione Web - 3 Ott 2021 Monicaè un'atleta paralimpica ma la sua storia è l'esempio di come ...Il segreto del successo di Monica Contrafatto sono i Maneskin. Ospite ieri a Rai Radio2, la vincitrice del bronzo paralimpico a Tokyo nella storica tripletta azzurra dei 100 metri ha raccontato come l ...La campionessa alle Paralimpiadi di Tokyo ha svelato la sua fonte di energia in quelle giornate di gare, svelando un particolare..