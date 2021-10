Concorso straordinario docenti a Bolzano, sarà inserito nel prossimo disegno di legge. Si apre a percorsi abilitanti annuali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Oggi 6 ottobre è stato compiuto un primo passo verso la sottoscrizione di un'intesa tra la Sovrintendenza scolastica in lingua italiana e il Ministero dell’Istruzione per bandire un nuovo Concorso straordinario destinato ai docenti precari. Lo comunica in una nota la provincia di Bolzano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Oggi 6 ottobre è stato compiuto un primo passo verso la sottoscrizione di un'intesa tra la Sovrintendenza scolastica in lingua italiana e il Ministero dell’Istruzione per bandire un nuovodestinato aiprecari. Lo comunica in una nota la provincia di. L'articolo .

