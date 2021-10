"Con Matteo non si sa mai". I governisti della Lega chiederanno chiarimenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Se Salvini esce dal governo, entriamo noi. Siamo nati dopo l’esecutivo Draghi e non poniamo il problema, ma siamo pronti”. L’avvertimento di Gaetano Quagliariello, senatore di “Coraggio Italia” - il movimento di Toti e Brugnaro che conta 32 parlamentari – echeggia forte e chiaro nel day after dell’ultima “salvinata”, come qualcuno battezza lo strappo del leader leghista sulla deLega fiscale. Perché se il termometro dei Palazzi considera al momento remota l’ipotesi che la Lega esca dalla maggioranza a febbraio, tutti si premurano di aggiungere che “con Matteo non si sa mai fino in fondo”. E dunque, è partito l’”estote parati”. Il cordone sanitario sta cominciando a circondare il governo Draghi. In allerta l’ala governista del Carroccio, con il sottosegretario all’Agricoltura Centinaio che ad HuffPost sottolinea gli impegni presi con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Se Salvini esce dal governo, entriamo noi. Siamo nati dopo l’esecutivo Draghi e non poniamo il problema, ma siamo pronti”. L’avvertimento di Gaetano Quagliariello, senatore di “Coraggio Italia” - il movimento di Toti e Brugnaro che conta 32 parlamentari – echeggia forte e chiaro nel day after dell’ultima “salvinata”, come qualcuno battezza lo strappo del leader leghista sulla defiscale. Perché se il termometro dei Palazzi considera al momento remota l’ipotesi che laesca dalla maggioranza a febbraio, tutti si premurano di aggiungere che “connon si sa mai fino in fondo”. E dunque, è partito l’”estote parati”. Il cordone sanitario sta cominciando a circondare il governo Draghi. In allerta l’ala governista del Carroccio, con il sottosegretario all’Agricoltura Centinaio che ad HuffPost sottolinea gli impegni presi con ...

